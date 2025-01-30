Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan, son yıllarda topuk kanı testini reddeden ailelerin sayısının 5 kat arttığını belirtti. Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin ret kararlarında etkili olduğu ifade edildi.
TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, Ak Parti Aksaray
Milletvekili başkanlığında 6. Kez toplandı. Komisyon, Sağlık Bakanlığı yetkilileri
dinledi. Yetkililerin sunumu öncesi konuşan Aydoğdu, "Her gün değişiyor hayat.
Biliyorsunuz, hayat en büyük devrimcidir, bütün her şeyi sonraya bırakabilir.
Aliya, İzzetbegoviç'indir o söz "Hayat daima düşüncelerden birkaç adım
önde gider" diye. Öngörmediğimiz durumlar, sorunlar çıkabilir. Yasalar
genellikle hayatın içinden mevcuda bir çaredir ama yasaların da zaman zaman
güncellenmesi gerekir. Meclis araştırma komisyonlarının bence en önemli faydalarından
biri Meclisin ülke gündemini yasal olarak tanzim edebilmesidir. Bu açıdan dinliyoruz
arkadaşlarımızı, bakanlıklarımızdan, ilgili birimlerimizden çalışmalarını bu
çerçevede istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan zorunlu topuk kanı uygulaması hakkında bilgilendirme bulundu. Zorunlu topuk kanı uygulamasının hukuki olduğunu belirten Özkan, Anayasa Mahkemesi kararıyla; Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edilmediğine karar verildiğini söyledi.
"Topuk kanı uygulamasının reddi önceki yıllara göre 5 kat arttı"
Uygulamayı reddeden ailelerin, önce Bakanlık tarafından ikna edilmeye çalışıldığını
aktaran Özkan, "İkna görüşmelerine rağmen halen reddediyorsa 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri talep edilmektedir. Maalesef ki son
yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat artmıştır. Bu artışlarda
sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, internet sayfaları, sosyal medya
aile grupları etkili olmuştur. Bu sayfaların paylaşımları incelendiğinde, ailelerin
birçok sebeple topuk kanı vermeyi reddettiği görülmektedir. Bu sebeplerden bazıları
topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara
hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahküm edildiği, yenidoğanın ruh
ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu, yenidoğan 28 günlük
bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişme geriliğine, beyin hasarına ve benzeri
rahatsızlıklara sebep olduğu, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu, kanın topuktan
alınmasının kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt
dışına satıldığı, yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı, yurt
dışının alınan topuk izleriyle tüm bebekleri kayıt altına aldığı ve kayıtları
kendi amaçları doğrultusunda kullandığıyla ilgili fikirler nedeniyle maalesef,
retler artmaktadır" dedi.
Özkan ayrıca retlerin artışıyla ilgili Bakanlığın tarama programları konusunda bilgilendirme ve farkındalık eylem planı hazırlıkları başlattığını dile getirdi.