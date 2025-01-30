Genel Kurulda emekli aylıklarına ilişkin madde kabul edildi
Genel Kurulda emekli aylıklarına ilişkin madde kabul edildi
Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklama
'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklama
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok
Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
İstanbul'dan sonra bir ilde daha et fiyatları sabitlendi
İstanbul'dan sonra bir ilde daha et fiyatları sabitlendi
Yalova'da içme suyunda 'köpüklenme' olayında 4 gözaltı
Yalova'da içme suyunda 'köpüklenme' olayında 4 gözaltı
Bakanlıktan 'kayıt dışı otelleri kapın' talimatı
Bakanlıktan 'kayıt dışı otelleri kapın' talimatı
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaza bu kış zam yok
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaza bu kış zam yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
Süresiz nafaka dönemi sona mı eriyor?
Süresiz nafaka dönemi sona mı eriyor?
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
2.5 aylık bebeğe kayyum atandı, gerekçesi ortaya çıktı
2.5 aylık bebeğe kayyum atandı, gerekçesi ortaya çıktı
Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi
Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi
Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!
Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!
O kentte ulaşıma ikinci zam!
O kentte ulaşıma ikinci zam!
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz
Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz
MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor
Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor
Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan
Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı olan "az tehlikeli" iş yerlerine 31 Ocak 2025'te otomatik ceza uygulanacağı iddialarını yalanladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 17:48, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:50
Yazdır
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin uygulanmasında yeni düzenlemeye uymayanlara elektronik sistem üzerinden otomatik ceza uygulanacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işverenlerin İSG hizmetlerinin sunulması yükümlülüklerini belirleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6'ncı maddesinin, tüm kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri için 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu maddede belirtildiği üzere 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta bulunan iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin, bu yükümlülüğü belirlenen yöntemler arasından tercih edecekleri bir ya da birkaçıyla yerine getirebilecekleri belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"(İşveren veya işveren vekilleri) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi görevlendirerek, 'hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya ÇASMER'lerden hizmet alarak', 'belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde İSG hizmetlerini bizzat kendi üstlenerek', 'Bakanlığımızca ilan edilen eğitimi tamamlamak şartıyla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı olmaksızın işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bizzat üstlenerek' bu görevi yürütebilecek."

Açıklamada, 50'den az çalışanı bulunan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri işverenlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmesi yapmaksızın, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç İSG hizmetlerini yürütebilecekleri ifade edildi.

Bu görevin gerçekleştirilebilmesi için Anadolu Üniversitesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi"nin başarıyla tamamlanmasının yeterli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve diğer iletişim kanallarında ifade edildiği gibi Bakanlığımızca elektronik sistem üzerinden kontrol yapılarak söz konusu iş yerlerine 31 Ocak 2025'te toplu ve otomatik şekilde ceza uygulanacağı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber