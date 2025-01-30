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Bakan Göktaş: 40 bin 429 çift Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye genelinde 40 bin 429, Ankara'da 1303 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalandı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 18:25, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 18:47
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Bakan Göktaş: 40 bin 429 çift Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda düzenlenen AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, AK Parti'nin milletten aldığı güçle kadınlarla büyüyen kutlu bir dava olduğunu söyledi.

Bu davada her zaman kadınların yer aldığını belirten Göktaş, "Bu başarıda, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan siz değerli kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirildiğini vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin her alanda güçlendiği gibi kadın politikalarında da çok güçlendiğini dile getirdi.

- "Aile odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Göktaş, Bakanlık olarak kadını, çocuğu, genci, yaşlısı, şehit yakını ve gazisiyle kimseyi geride bırakmama anlayışıyla her daim hareket ettiklerini söyledi.

AK Parti kadın kolları üyelerine hitaben, "Sizler de biliyorum ki gece gündüz, yaz kış demeden sahada, karda, kışta her bir vatandaşımızın yanında oldunuz." sözlerini kullanan Göktaş, bu yolda her daim kendileriyle olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aile Yılı'nda aile değerlerimizi, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak adına önemli adımlar atacağımızı ifade ettik. Aile Enstitümüzü kurduk, Nüfus Politikaları Kurulumuzu kurduk ve önümüzdeki dönemde aile odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ailenin her ferdini güçlendireceğiz. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ve engelli her bir vatandaşımızın bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede son 23 yılda kadının toplumsal katılımını Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine kim çıkardı? Bu ülkede kadınların eğitim, çalışma, temsiliyet ve sosyal hayata katılımı gibi temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kim kaldırdı? Vesayet düzeniyle kim mücadele etti? Kim bu yasaklara son verdi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son verdi. Bugün kadınlar her alanda söz sahibi."

Bakan Göktaş, ailelere doğum yardımlarıyla destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlere yuva kurmalarını teşvik eden çalışmaları sürdüreceklerini belirten Göktaş, "Bugün Türkiye genelinde 40 bin 429, Ankara'da 1303 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalandı." bilgisini verdi.

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