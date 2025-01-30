Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız

Enerji sübvansiyonları dar gelirli vatandaşlar için devam edecek.

Kur korumalı mevduatın 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına düştüğünü belirtti.

2023 yılında enflasyonu yüzde 44'e indirdiklerini hatırlatan Şimşek, bu yıl hedefin yüzde 21 olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde 201 bin konut teslim edildi, yeniden inşa süreci devam edecek.

Yüksek kiralara karşı çözüm olarak konut arzını artıracaklarını belirten Şimşek, sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşlara düşük maliyetli, uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde ekonomi politikaları ve konut arzına yönelik planları hakkında açıklamalarda bulundu.

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