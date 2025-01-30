Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük şehirlerdeki yüksek kira sorununa dikkat çekerek, konut seferberliği ile arzı artırmayı ve böylece fiyatları dengelemeyi hedeflediklerini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde ekonomi politikaları ve konut arzına yönelik planları hakkında açıklamalarda bulundu.
Konut Seferberliği Geliyor
Yüksek kiralara karşı çözüm olarak konut arzını artıracaklarını belirten Şimşek, sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşlara düşük maliyetli, uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulacağını ifade etti.
2025 yılında 250 bin sosyal konut yapılacak.
Deprem bölgesinde 201 bin konut teslim edildi, yeniden inşa süreci devam edecek.
Enflasyon ve Ekonomi Politikaları
2023 yılında enflasyonu yüzde 44'e indirdiklerini hatırlatan Şimşek, bu yıl hedefin yüzde 21 olduğunu söyledi.
Bütçe açığını kontrol altına almayı ve harcamaları disipline etmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Kur korumalı mevduatın 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına düştüğünü belirtti.
Diğer Önemli Açıklamalar
Gıda arz zinciri etkin hale getirilecek, tarımsal üretimde planlı sisteme geçilecek.
Enerji sübvansiyonları dar gelirli vatandaşlar için devam edecek.
Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37'ye çıktı, hedef OECD ortalaması olan yüzde 66.
Demiryolu altyapısına 70 milyar dolarlık yatırım yapılacak.
Bakan Şimşek, hükümetin ekonomi politikalarının temel amacının vatandaşın refahını artırmak olduğunu vurguladı.