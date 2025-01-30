Esir takasında 110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye ulaştı.

- Filistinli 66 esir Ramallah'ta sevdiklerine kavuştu

Filistinli 66 esiri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrıldıktan sonra Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Tervihi Meydanı'na ulaştı.

Burada binlerce Filistinlinin büyük bir coşkuyla havai fişekler ve tekbirler eşliğinde karşıladığı konvoy, kalabalık sebebiyle meydana ulaşmakta zorluk yaşadı.

Otobüslerden inen Filistinli esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Ramallah'ta belediyeye ait bir tesiste sağlık kontrolleri yapılan Filistinli esirlerin büyük çoğunluğunun zayıfladığı ve bazılarının da yürümekte zorlandığı dikkati çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından omuzlarda tekbirle binadan dışarıya çıkan esirler, buradan aileleriyle birlikte ayrılmaya başladı.

- Filistinli 29 esir Gazze'ye ulaştı

Serbest bırakılan Filistinli esirlerden 29'u Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Gazze Şeridi'ne ulaşan Filistinli esirler Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

- Esir takasının ilk 2 turunda 290 Filistinli ve 7 İsrailli esir serbest kalmıştı

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk 2 turunda toplam 290 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 7 İsrailli esir serbest bırakılmıştı