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Tanju Özcan otel yangınına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Grand Kartal Otel'e yangın sigortası düzenleyen sigorta acentesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 21:38, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 22:15
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Tanju Özcan otel yangınına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Yangınla ilgili gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklanırken, ifadesi adından 9 kişiden 8'i adli kontrol şartıyla, 1'i ise normal serbest bırakılmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Grand Kartal Otel'e yangın sigortası düzenleyen sigorta acentesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özcan'ın savcılığa teslim ettiği suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genel ve yerel yönetici-sorumlularından kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Yanan otelin inşaat ruhsatları, iskan ruhsatları ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını vermekle yetkili ve sorumlu olan İl Özel İdaresi'nin yönetici-sorumlularından kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yangının meydana geldiği otelin önünde yapılan açıklamalarda belirtilen 2021 ve 2024 yıllarına ait denetim raporları ilgili bakanlıktan istenerek dosyaya kazandırılmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yanan otele ilişkin evraklar talep edilmemiş ve ilgili bakanlığın genel ve yerel yönetici-sorumlularından kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Yanan otele yangın sigortası yapan özel sigorta firmasının yetkili ve görevlilerinden kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Meydana gelen yangın olayı hakkındaki soruşturma eksik yürütülmektedir. Öyle ki soruşturmanın bu eksikler tamamlanmadan yürütülmesi halinde maddi gerçeklere ulaşılması mümkün olmamakla birlikte maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını önleyeceği de açıktır. Soruşturma izah ettiğimiz konularda ivedilikle genişletilmediği sürece delillerin karartılması ihtimali dahi vardır. İzah edilen tüm bu nedenlerle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na mezkur şikayet dilekçesini sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. İlgili şikayetler hakkında gerekli işlemler yapılmaması halinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve kamuoyunda devamlı açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı hakkında da yasal yollara başvuru hakkımızı saklı tutuyoruz."

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