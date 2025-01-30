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Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Erdoğan'a duygu dolu mektup

Türkiye'de 5. sınıfa kadar eğitim alan Filistinli 12 yaşındaki çocuk Tesnim Suhayb Ulvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta, "Sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 22:17, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 22:14
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Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Erdoğan'a duygu dolu mektup

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından 3 ay önce ailesiyle Gazze'ye dönen Filistinli çocuğun evi İsrail saldırılarının sürdüğü dönemde bombalandı.

Henüz 12 yaşında olan Tesnim, AA muhabirine İsrail saldırıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını ancak nasıl ulaştıracağını bilemediği için mektubu hala yanında saklı tuttuğunu söyledi.

El yazısıyla yazdığı mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sevgili dedem" diye bahseden Filistinli çocuk Tesnim, internette gezinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'da hayatını kaybeden Esma el-Baltacı için gözyaşı döktüğünü gördüğünü ve bu görüntülerin aklından hiç çıkmadığını ifade etti.

Tesnim mektubunda, "Siz çok iyi bir yüreğe sahipsiniz, sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım ve o günden bu yana, insanlığın tüm geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları ve sizi anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Filistinli çocuk mektubunda "Herkesin günlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor. Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti.

"Bu mesajı size gönderdim sevgili dedem, bize umut verirken bizi sebat etmeye teşvik ederken ve bizi daha iyi bir geleceğe doğru iterken kalbim sesinizi duymayı bekliyor ve özlüyor." ifadelerini kullanan Filistinli çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık temennisinde bulundu.

Filistinli Tesnim, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı:

"Müslümanlara, tüm Gazze çocuklarına ve tüm mazlumlara faydalı olmanızı niyaz ediyorum."

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