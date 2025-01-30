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Neşet Ertaş'ın kız kardeşinin evi yandı

Bozkırın tezenesi olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip'in Kırşehir'deki evinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile söndürülürken, dumandan etkilenen Ayşe Garip'in eşi Şahin Garip (76) hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 22:24, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 22:44
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Neşet Ertaş'ın kız kardeşinin evi yandı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Bağbaşı Mahallesi 949'uncu sokakta çıktı. Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip'in eşi olan Şahin Garip, evinin sobasını yakmak isterken kıvılcımlar soba kenarında bulunan naylonu tutuşturdu. Şahin Garip çıkan yangını söndürmeye çalışırken alevler hızla yayıldı. Garip, komşuların yardımıyla evden çıkartılırken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen Şahin Garip, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip, 20 Eylül 2019'da Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

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