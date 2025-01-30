MEB'den iş bırakacak öğretmenlere uyarı
Milli Eğitim Bakanlığı, sendikaların aldığı karar doğrultusunda iş bırakma eylemine katılacak öğretmenlere uyarı yazısının tebliğ edilmesini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 23:15, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 23:20
Öğretmenlerden üyesi oldukları sendikaların yönetim kurullarının almış olduğu karar doğrultusunda iş bırakma eylemine katılacak olanlara MİLLİ EĞİTİM EĞİTİM BAKANLIĞI uyarı YAZISININ TEBLİĞ EDİLMESİNİ İSTEDİ.
İşte öğretmenlere tebliğ edilecek o metin...