Rize'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 23:49, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 23:51
Pazar ilçesine bağlı Irmak köyü Durallar Orman mevkiinde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ilk etapta Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edilirken, ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık sıçrarken, yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.