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Vergi müfettişlerine eş durumu nakli düzenlemesi

31 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre eşi özel sektörde çalışan vergi müfettişleri yer değişikliği talebinde bulunabilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 00:15, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:16
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Vergi müfettişlerine eş durumu nakli düzenlemesi

Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinde değişiklik yapıldı. Eşi kamu personeli olmayan Vergi Müfettişinin yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az beş yıl çalışması ve eşin görevlendirme talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde en az 1080 gün sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerekiyor.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV YERLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/9/2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11- (1) Vergi Müfettişinin aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için eşinin, aşağıda sayılı kurumlarda memur veya statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olarak çalışması ve yer değiştirmesinin mümkün olmaması gerekir:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kurumlar ile bu cetvellerde sayılmamasına rağmen ekli cetvellerde yer alan kurumlara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar.

b) İl özel idaresi ve belediyeler ile bunlara bağlı iktisadi müesseseler ve işletmeler.

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri.

ç) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakleri.

(2) Eşleri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışan Vergi Müfettişlerinin yer değiştirme talepleri aile birliği mazereti kapsamında değerlendirilir.

(3) Eşi kamu personeli olmayan Vergi Müfettişinin yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az beş yıl çalışması ve eşin görevlendirme talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde en az 1080 gün sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerekir.

(4) Bu madde kapsamında, yer değişikliği talebinde bulunan Vergi Müfettişi, eşin çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundan alınacak görev yeri belgesini, başka yerde çalışmasının mümkün olmadığına dair belgeyi ya da yer değişikliği talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde 1080 gün sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalıştığına ilişkin belgeyi Başkanlığa ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca, nüfus kayıt örneğinin de başvuruya eklenmesi gerekir.

(5) Başkanlık, bu madde kapsamında başka bir Daire Başkanlığında görevlendirilen veya yerinde bırakılanlardan, görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren her yıl mazeret durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri isteyebilir.

(6) Beşinci fıkra kapsamında mazeret durumlarına ilişkin belgelerin istenilmesi halinde bu belgeleri süresinde Başkanlığa teslim etmeyenler, mazeret durumu öncesinde görevli olduğu Daire Başkanlığında, 15 inci madde kapsamında yer almakla birlikte, bu maddeye istinaden görevlendirilmiş olanlar ise Başkanlıkça resen belirlenecek Daire Başkanlığında görevlendirilir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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