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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, organizasyona veda etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 02:02, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 02:05
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, organizasyona veda etti.

De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan maçta Twente'ye galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Daan Rots kaydetti.

Bu sonuçla 5. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 9 puanda kaldı ve Avrupa kupalarından elendi.

Organizasyonda 2. galibiyetini alan Twente ise puanını 10'a çıkardı ve play-off turu oynamaya hak kazandı.

- Beşiktaş, ilk 24'e giremeyerek Avrupa Ligi'ne veda etti

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, elde ettiği 9 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. Organizasyonda adını ilk 24 ekip arasına yazdıramayan siyah-beyazlılar, böylece Avrupa kupalarına veda etti.

Söz konusu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

- Twente, play-off turu oynayacak

Hollanda ekibi Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta elde ettiği galibiyetler sonucunda son 16 için play-off turu oynamaya hak kazandı.

Çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Twente, hanesine 10 puan yazdırdı. Organizasyonda 8 haftalık periyodu 23. sırada tamamlayan Hollanda ekibi, play-off turunda mücadele edecek.

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