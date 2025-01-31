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Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KKM'deki azalış 71 haftadır kesintisiz sürüyor. Ağustos 2023'te 144 milyar dolarla zirve seviyesini gören KKM stoku, Aralık'ta 32,8 milyar dolara geriledi ve KKM'nin toplam mevduatlar içindeki payı 20 puan azalarak yüzde 5,9'a düştü. 2025 yılında KKM'den çıkışı tamamlayacağız" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 07:23, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 07:28
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Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün devam edeceğini, bu kapsamda maliye politikasının bu yıl daha sıkı olacağını söyledi. Ekonomi Muhabirleri Derneğinin yayın organı EKONOM'a konuşan Şimşek "2025 yılı, yeni vergi düzenlemelerinden daha çok kayıtdışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz. Yeni ihdas edilen asgari kurumlar vergisi başta olmak üzere alınan gelir tedbirleri, vergilemede gönüllü uyumu güçlendirecek çalışmalar, etkin tahsilat ve denetim performansıyla bütçe açığını düşürmeye devam edeceğiz" dedi. Şimşek, yapısal reformlara hız kazandıracaklarını da ifade etti. Şimşek "Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, 2025'in ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz" diye konuştu.

Makro finansal istikrarı pekiştirmek ve dezenflasyon sürecini hızlandırmak için KKM'den çıkıldığını ifade eden Şimşek, "KKM'deki azalış 71 haftadır kesintisiz sürüyor. Ağustos 2023'te 144 milyar dolarla zirve seviyesini gören KKM stoku, Aralık'ta 32,8 milyar dolara geriledi ve KKM'nin toplam mevduatlar içindeki payı 20 puan azalarak yüzde 5,9'a düştü. 2025 yılında KKM'den çıkışı tamamlayacağız" açıklamasını yaptı. Makro-finansal istikrarın güçlenmesiyle ülke risk priminin (CDS) düştüğünü belirten Şimşek "Mayıs 2023'te 700 baz puana yükselen risk primimiz, 2024 sonunda 260 puana geriledi. 2025 yılı CDS'imizin düşmeye devam ettiği bir yıl olacak" değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, gelir dağılımın da iyileştiğine vurgu yaparak, çalışanların milli gelirden aldığı payın son 26 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.

TEKELLEŞMEYE ENGEL OLACAĞIZ

Bakan Şimşek, mal ve hizmet piyasalarında yoğunlaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi. Şimşek "Arz tarafında ayrıca ürün ya da sektör bazında tekelleşme eğilimlerine de engel olacağız" dedi. Bakan Şimşek, kamu alımları tarafında Kamu İhale Reformu'yla ilgili teknik çalışmaların tamamlanarak, değerlendirilmek üzere AK Parti yetkili organlarına değerlendirmek üzere iletildiğini de kaydetti.

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