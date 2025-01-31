Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak

Bolu Kartalkaya'da yaşanan felaket, iş güvenliğinin önemini bir defa daha ortaya koydu. İhmaller zincirinin yaşandığı otelde 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangının ardından birçok işletmede güvenlik eksiklerinin olduğu, birçok çalışanın ise gerekli bilgilere hakim olmadığı görüldü. Bütün bu süreç yaşanırken; Türkiye'de 2,5 milyon küçük esnafı ilgilendiren ve Resmi Gazete'de 30 Haziran 2012'de yayımlanmasına rağmen beş defa iptal edilerek 12 yıldır ertelenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden yürürlüğe girdiğini belirtti. Buna göre, 50'den az çalışanı olan ve tehlikeli sınıfa dahi girmeyen bütün işletmelerde 'iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu' getirildi. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Kısacası bakkal, market, eczane, terzi, kasap ve kuaför gibi sınıfsal ayrımı fark etmeksizin bütün işletmeler "güvenlik uzmanı bulunduracak" denildi. Güvenlik uzmanı veya sertifikası bulunmayan işletmelere de 176 bin liraya kadar ceza kesileceği açıklandı. Ancak hem maliyet hem de uzman eksikliği sebebiyle küçük esnaf için alternatif bir yöntem geliştirildi. Devamında bütün işletmelerin 'online eğitim' ile bu sertifikayı alabilmesinin önü açıldı ve bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ile bir iş birliği yapıldı.

750 TL'YE KAYIT YAPILIYOR

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Anadolu Üniversitesi ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş birliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Başvuru işlemleri 03.02.2025 - 28.02.2025 arasında yapılacaktır. Kayıt bedeli 750 TL'dir. İşveren ve İşveren Vekili için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika programına kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış PDF formatındaki ders kitaplarından ve internet ortamında verilen hizmetlerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanabileceklerdir. Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi' almaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. İSG hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

BÜTÜN ESNAFIN ALMASI GEREKİYOR

Konuyla ilgili bilgi aldığımız iş güvenliği uzmanları durumu şöyle açıkladı: İş güvenliği eğitimleri, tehlikeli sınıfa girsin girmesin bütün işletmelerin alması gereken basit tedbirleri ve bilgilendirmeleri içeriyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren işletmelerin bu sertifikaya sahip olması gerekiyor. Olmayanların da online eğitim ile almasının önü açıldı. Böylece 2,5 milyon esnaf, iş yeri güvenliği için eğitim alacak. Normal şartlarda bu sertifikayı verebilecek özel kurumlarımız var. Ancak bakanlık henüz 'sertifika vermeye yetkili kurumları' açıklamadı ve Anadolu Üniversitesini yetkili kıldı.