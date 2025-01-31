Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal

Afyonkarahisar'da umre hazırlığı yaparken gribe yakalanan Mehmet Gündoğan'ın (38) özel bir klinikte yapılan "sarı serum" uygulaması sonucunda hayatını kaybetmesi, bu tedavinin tehlikelerine bir defa daha dikkat çekti. Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalananların tercih ettiği sarı serumun çok suistimal edildiğini söyleyen aile hekimi Uzm. Dr. Didem Altay Gazi "Mutlaka öncesinde bir doktor muayenesi yapılmalı ve uygun görülürse acil servis ya da acil müdahale yapabilecek klinik ortamlarında uygulanmalıdır" dedi.

Bağışıklığı güçlendirmek için uygulanan sarı serumun halk arasında "atom" ya da "kokteyl" adıyla da bilinen bir ilaç karışımı olduğunu belirten Dr. Gazi "İçindeki B ve C vitamini nedeniyle enerjiyi artırarak bağışıklığı kuvvetlendirir. Ağrı kesici ve ateş düşürücülerle semptomları azaltır. Bakteriyel enfeksiyon olduğunda antibiyotikler, kusma varsa bulantı için ilaçlar ve mide koruyucular eklenir. Bütün bu ilaçların yapabileceği alerjik reaksiyonları önlemek için de antihistaminikler ilave edilebilir. Bu ilaçlar, dengeli elektrolit içeren serumla damar yolundan uygulanır; tek başına tedavi edici değildir, belirtileri hızlı düzeltmek için kullanılır" değerlendirmesini yaptı.

HERKESE UYGULANMAZ

Sarı serumun masum bir ilaç olmadığını aktaran Dr. Gazi şöyle devam etti: İçeriğindeki ilaçlara karşı serum uygulaması sırasında ya da birkaç saat sonra ciltte oluşan kızarıklıktan solunum durmasına varacak kadar ciddi alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu nedenle evde veya acil müdahale imkanı olmayan yerlerde yapılmamalıdır.

Kaynak: Ziyneti Kocabıyık