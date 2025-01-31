Fon'dan işsizlere 217 milyar lira

1,5 MİLYON İŞVERENE DESTEK

Muş, 2024'ün ilk 11 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 463 bin 933 iş yerinin yararlandığını ve toplamda 45 milyar 760 milyon lira destek sağlandığını bildirdi. Muş, "2016 yılından günümüze toplam 131 milyar 190 milyon lira destek sağlanmıştır" bilgisini paylaştı.