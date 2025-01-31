Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Genel Kurul'da bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren torba teklifin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muş, İşsizlik Sigortası Fonu'nun varlığının 2024 sonu itibarıyla 359 milyar lira olduğunu kaydetti. Muş, Fon'dan yapılan harcamaların yüzde 60,7'sinin doğrudan iş gücüne ve işsizlere yönelik, yüzde 35,69'unun ise istihdamı korumaya ve ilave istihdamı desteklemeye dönük teşvikleri kapsadığını kaydetti. Muş, Fon'un 359 milyarlık varlığının yüzde 60,7'sinin yani 217,9 milyar lirasının işsizler için harcandığına işaret etti. Böylece Fon, 2023'e oranla geçen yıl yüzde 82 büyüdü.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 07:34, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 07:35
1,5 MİLYON İŞVERENE DESTEK
Muş, 2024'ün ilk 11 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 463 bin 933 iş yerinin yararlandığını ve toplamda 45 milyar 760 milyon lira destek sağlandığını bildirdi. Muş, "2016 yılından günümüze toplam 131 milyar 190 milyon lira destek sağlanmıştır" bilgisini paylaştı.