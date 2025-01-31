Esnaf sayısı 2,2 milyonu aştı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde 2 milyon 255 bini aşkın esnaf ve sanatkar faaliyet gösteriyor. Bu esnaflara ait iş yeri sayısı ise 2,5 milyonu dayandı. Geçtiğimiz yıl boyunca 250 bin yeni esnaf iş yeri sicil kaydı yapılırken, buna karşılık 80 bin esnaf ise faaliyetlerini sonlandırdı. Bu veriler, Türkiye'deki esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

MEGAKENT ZİRVEDE

Özellikle büyük şehirlerde esnaf yoğunluğu dikkat çekiyor. Megakent İstanbul'da 291 bin esnaf iş yeri bulunuyor. İzmir'de 155 bin, Antalya'da 135 bin, Ankara'da 132 bin ve Bursa'da 98 bin esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf ve sanatkarların yüzde 19'unu kadınlar, yüzde 81'ini ise erkekler oluşturuyor. Son yıllarda kadın esnaf sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın projeleri ve destekleri sayesinde, son yıllarda kadın esnaf sayısına 33 bin girişimci daha eklendi. Veriler, kadınların ticaret ve girişimcilik alanlarında daha aktif hale geldiğini ve kadın esnaf sayısının giderek arttığını gösteriyor.

184 FARKLI MESLEK KOLUNDA FAALİYET

11 sektörde ve 184 meslek kolunda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların en fazla icra ettikleri meslek kollarına bakıldığında ise yaklaşık 184 bin rakamı ile 'bakkallık, bayilik ve büfecilik' kategorisinin ilk sırada yer aldığı gözleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın esnaf ve sanaatkarlar verilerine göre, ülke genelinde en fazla tescil yapılan ilk 5 meslek kolu sıralamasında da 'bakkallık, bayilik, büfecilik' başı çekiyor. Dolayısıyla ekonominin temel taşlarından biri olarak, yerel ve ulusal düzeyde önemli katkılar sağlayan esnafın yaşaması ve yaşatılması büyük önem taşıyor.

KOSGEB 52 BIN KOBİ'YI DESTEKLEYECEK

KOBİ'lerin hızlı büyümesi, dijital dönüşümü ve kapasite geliştirmelerine yönelik desteklerle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda KOSGEB tarafından geçen yıl yaklaşık 51 bin KOBİ desteklendi. Desteklenecek KOBİ sayısının gelecek yıl 52 bine, 2026'da 53 bine ve 2027'de 54 bine ulaşması planlanıyor. KOSGEB'in bu yıl 120 işletmenin dijital dönüşüm konusundaki yatırım giderlerini desteklemesi bekleniyor. Bu destekten 2026'da 143, 2027'de de 156 işletmenin yararlanması amaçlanıyor.