İstanbul'da karbonmonoksit patlaması başladı

Meteoroloji platformu Hava Forum, İstanbul'da beklenen karbonmonoksit yoğunluğunun arttığını duyurdu. Yapılan açıklamada, atmosferdeki kirli havanın baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği vurgulandı.

Hava Kirliliği Tehlikesi Büyüyor

Türkiye genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, hava kirliliğini de beraberinde getirdi. Son günlerde yoğun olarak hissedilen sisli ve puslu hava, kirli havanın yayılmasına zemin hazırladı.

Özellikle İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilirken, uzmanlar vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar Uyardı: "Camları Kapatmakta Fayda Var"

Hava Forum tarafından yapılan son açıklamada, "İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit patlaması yaşanıyor. Havada keskin bir koku hissediliyor. Açık havada uzun süre vakit geçirilmemesi, camların zorunlu olmadıkça kapalı tutulması gerekiyor. Bu durum baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, karbonmonoksit seviyesinin bugün ve yarın etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri almasını önerdi.