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Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 07:40, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 07:43
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Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 31 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

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