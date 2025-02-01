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Eyüpsultan'da ailesini katleden 17 yaşındaki genç tutuklandı

Eyüpsultan'da babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldüren, ardından kaçarak Bursa'da yakalanan 17 yaşındaki B.Y. tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 08:00, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 08:48
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İstanbul Eyüpsultan'da dün sabaha karşı meydana gelen aile katliamı gündem oldu. Anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (32) ve 12 yaşındaki Z.Y.'yi evlerinde silahla vuran 17 yaşındaki B.Y. kayıplara karıştı.

Tartıştığı ailesini vurarak kaçan B.Y. Bursa'da kaçarken yakalandı ve gözaltına alındı. Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan B.Y.'nin (17) sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.

BİR DEDİĞİ BİR DEDİĞİNİ TUTMADI

Suçta kullanılan silah olay yerinde bulunurken, zanlının üzerinde bir miktar ziynet eşyası ve para bulunduğu öğrenildi. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede, B.Y'nin, babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

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