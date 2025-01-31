Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Savcılık Soruşturma Başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, akademisyeni gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürülen Ör'le ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

CHP'den Açıklama

Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (ÇHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik, "Tele 1 programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör' ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyet'e götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.