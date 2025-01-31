Narkokapan-11 operasyonu: Zehir tacirleri yakalandı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda "Narkokapan-11" operasyonu gerçekleştirildi.

375 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

2024 Yılında Metamfetamin Ele Geçirme Başarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirilen operasyonda, 2 zehir tacirinin de yakalandığını duyurdu.

Ayrıca Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.