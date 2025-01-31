Narkokapan-11 operasyonu: Zehir tacirleri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki operasyonda yakalanan metamfetamin miktarını ve zehir tacirlerini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 08:10, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:14
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda "Narkokapan-11" operasyonu gerçekleştirildi.
375 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirilen operasyonda, 2 zehir tacirinin de yakalandığını duyurdu.
2024 Yılında Metamfetamin Ele Geçirme Başarısı
Ayrıca Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.
Şırnak'ta düzenlenen "NARKOKAPAN-11" operasyonunda 375 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirildi.❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2025
️ Zehir Taciri 2 Şüpheli yakalandı.❗️
Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım🇹🇷
🚩Şırnak. pic.twitter.com/IIgAFTwFvc