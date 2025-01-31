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Ataköy'de korkunç kaza: Viyadükten düşüp, ağaçta asılı kaldı

Bakırköy'ün Ataköy Mahallesi'nde sabaha karşı alkollü sürücünün kullandığı otomobil, viyadükten aşağıya düştü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 08:40, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:41
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Ataköy'de korkunç kaza: Viyadükten düşüp, ağaçta asılı kaldı

Korkunç kaza Ataköy 1. Kısım Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi.

Emir Aşmaz'ın kullandığı 34 HV 6987 plakalı otomobil, viyadük üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı.

Refüj üzerinde yaklaşık 100 metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki hız sınırı levhasına da çarparak devirdi. Ardından savrulan otomobil, viyadüğün yönleri ayıran boşluğundan aşağı düştü.

Otomobil, düştüğü yerdeki ağaçta asılı kalırken, sürücü Aşmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı sürücü Aşmaz'a, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından trafik ekipleri tarafından alkol muayenesi yapıldı. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen Emir Aşmaz, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Viyadükten boşluğa düşen otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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