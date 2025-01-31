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Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!

İstanbul Valisi Davut Gül, Pazar gününe kadar kent genelinde tüm otellerin kontrol edileceğini, şartları sağlamayanların gerekli görüldüğü takdirde kapatılacağını açıkladı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 08:49, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:51
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Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasını hatırlattı; benzer olayların İstanbul'da yaşanmaması için tedbirlerin artırılacağını duyurdu.

"TAMAMINI KAPATMIŞ OLACAĞIZ"

Otellerle ilgili kaymakamlarının koordine edeceği bir sürecin başladığını belirten Gül, "Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız." dedi.

Valilik, ilçelerde kurulan denetim komisyonlarıyla önlemleri denetleyecek. Bu kapsamda 39 ilçe kaymakamlıklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına genelge gönderildi.

"EN GEÇ PAZAR GÜNÜ"

Gül, kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım."

Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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