Bursa'da ruhsatsız silah ticareti: Takibe alıp yakaladılar

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, il dışından gelen E.A. yönetimindeki aracı Bursa'da durdurdu. Araçta yapılan aramada kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah imalatı ve ticaretini yaptığı belirlenen E.A'yı takibe aldı.

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