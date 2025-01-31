Emlak Konut'tan gayrimenkul sektörünü canlandırma hamlesi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2025 yılı için sektör dinamiklerini canlandırmayı hedefleyen önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024 yılında konut satışlarının yüzde 20,6 artışla yaklaşık 1,5 milyon adede ulaştığını ifade etti. Yılmaz, "Yılın son aylarında yaşanan bu artış, sektördeki güçlü talebin devam ettiğini ortaya koyuyor" dedi.

Yılmaz, faiz oranlarında beklenen düşüşlerin ve genişleyen para arzının gayrimenkul yatırımlarını daha cazip hale getireceğini belirterek, "Bu yıl beklenen faiz düşüşleriyle birlikte, geniş para arzı gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Finansal enstrümanlarla büyüme hedefi

Emlak Konut GYO'nun 2024 satış sonuçları ve 2025 stratejileriyle ilgili düzenlenen toplantıda Yılmaz, Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF'ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi finansal enstrümanlara daha fazla ağırlık vereceklerini açıkladı. Bu araçlarla şirketin aktif büyüklüğünü ve gelirlerini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Şirket, Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL'lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

Yılmaz, bu fonun Emlak Konut'un finansal esnekliğini artıracağını belirterek, "Bu fon, şirketimizin finansal esnekliğini artırırken yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir getiri sunmayı amaçlıyor. Ziraat Portföy işbirliğiyle hayata geçireceğimiz bu fon, stratejik bölgelerdeki nitelikli projelerimize yatırım yapma imkanı tanıyacak. Gayrimenkul Sertifikaları (GYS) ile ilgili önemli bir aşamaya geldik. Bu yeni finansal enstrümanın tüm detay ve avantajlarını, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

102 bin bağımsız bölüm ve 45 yeni ihale hedefi

Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere toplamda 102 bin bağımsız bölüm teslimi hedefleyen şirket, 2025 yılında 45 yeni ihale düzenlemeyi ve bu projelerle birlikte 3 milyon metrekare arsa geliştirmeyi planlıyor. Yılmaz ayrıca, Emlak Planlama Proje Yönetimi A.Ş.'nin (EPP) halka arz çalışmalarına bu yıl içinde başlamayı hedeflediklerini belirtti.