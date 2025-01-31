Milli Eğitim Akademisi'ne dair en çok sorulan sorular ve cevapları

Memurlar.net Genel yayın Yönetmeni Edip Üzen, Milli Eğitim Akademisi'ne dair çok sorulan soruların cevaplarını yetkililere sordu. Akademi'de uygulama sınavının ağırlığı yüzde 60 olacak.

İşte o soruların cevapları

Akademi'de puanlar nasıl hesaplanacak? Tercih puanı nasıl oluşacak?

Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar; teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde kırkı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde altmışı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek. Öğretmen adayı bu puan ile tercihte bulunacak.

Akademiye girmeye hak kazanmış, fakat Askerliği gelmiş öğretmen ne yapacak?

Öğretmenler Akademi eğitimi süresince askerliğini tecil ettirebilecek ve yine bu sürede kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınları Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olacak ve sigorta ücretleri Bakanlık tarafından ödenecek.

Akademi'de yazılı sınav olacak mı?

Hazırlık eğitiminde teorik dersler için en az iki yazılı sınav yapılacak. Yazılı sınavların ortalaması 60 ve üzeri olanlar başarılı sayılacak. Ortalamanın 60'ın altında olması halinde adaya bir kez daha sınav uygulanacak bu sınavdan 60 alması halinde önceki sınav sonuçlarına bakılmaksızın başarılı olacaklar.

Milli Eğitim Akademisi'ne girişlerde güvenlik soruşturması olacak mı?

Akademiye girişte ve Akademi'nin bitme safhasında olmak üzere öğretmenler iki defa güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak?

Akademi sonrası, öğretmenler göreve aday öğretmen olarak mı atanacak?

Hayır, aday olarak değil, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak ve adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Akademi'de başarılı olan öğretmenin atanmama durumu var mı?

Hayır, başarılı olup, güvenlik soruşturmasından geçen öğretmenler tercihlerine göre atanacak.

Akademi sonunda tercihler hangi puana göre yapılacak?

Akademi sonunda başarılı olup, yerleştiği okulda göreve başlamayanlar 1 yıl süreyle akademiye tekrar alınmaz.

Tercihler, akademi esnasında oluşan puana göre yapılacak.

Akademide yalnızca öğretmenler için mi eğitimler planlanıyor?

Akademide öğretmenlerin dışında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim kurumu yöneticileri başta olmak üzere şube müdürleri, milli eğitim uzmanları, müfettişler ve diğer personelin eğitimi yapılacak.

Akademi'de kimler eğitim verecek?

Akademik Kurul tarafından belirlenecek alanlarda doktora veya daha üst akademik unvana sahip olmak ya da Uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında on yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az üç yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda geçirmiş olmak şartlarını taşıyanlar akademide eğitimci olabilecek.

Akademide yalnızca öğretmenler için mi eğitimler planlanıyor?

Akademide öğretmenlerin dışında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim kurumu yöneticileri başta olmak üzere şube müdürleri, milli eğitim uzmanları, müfettişler ve diğer personelin eğitimi yapılacak.

Akademi'de kimler eğitim verecek?

Akademik Kurul tarafından belirlenecek alanlarda doktora veya daha üst akademik unvana sahip olmak ya da Uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında on yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az üç yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda geçirmiş olmak şartlarını taşıyanlar akademide eğitimci olabilecek.