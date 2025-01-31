Yıldız oyuncu 2025 NBA All Star'a seçilen ikinci Türk oldu

NBA'de Housten Rockets forması giyen milli gururumuz Alperen Şengün, NBA All Star'a seçilen ikinci türk isim olarak tarihe geçti. 18 yıllık aradan sonra NBA All Star kadrosuna dahil olan Şengün'ün kim olduğu araştırılıyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Şengün, Türk basketbolcudur. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymekte olan Şengün, aynı zamanda Türkiye milli basketbol takımında da yer alıyor.

Kariyerine küçük yaşlarda başlayan Şengün, 13 yaşında Bandırma BK tarafından keşfedildikten sonra burada ilk profesyonel sözleşmesini imzalamıştır. 2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı'da oynayan Şengün, 2019-2020 sezonunda as takıma yükselmiş, Basketbol Süper Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda oynayarak tecrübe kazanmıştır. Bandırma kulübünün ekonomik sebeplerle kapanmasının ardından, 2020 yılında Beşiktaş'a transfer olmuş ve burada 2020-2021 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin MVP'si seçilmiştir. Ayrıca, bu ödülü kazanan en genç basketbolcu olmuştur.

2021 NBA Draftı'nda 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen Şengün, Houston Rockets'a takaslanmıştır. NBA kariyerinde dikkat çeken birçok başarıya imza atan Şengün, 1000 sayı ve 200 asist barajını geçen en genç pivot olmuştur. Ayrıca, NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot unvanını kazanmıştır. Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olmasının yanı sıra, bir NBA maçında 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist barajını aşan en genç oyuncu unvanını da elde etmiştir. 500 asiste ulaşan en genç pivot olan Şengün, Nikola Jokic'in rekorunu kırmış, NBA'de bir maçta attığı 45 sayı ile Mehmet Okur'un rekorunu geride bırakmıştır.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YAŞINDA?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Şengün, 2025 itibariyle 23 yaşındadır.