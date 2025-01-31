Biber gazı yasağı bir gün sürdü!

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün yayımlanan biber gazı bulundurma yasağı, yapılan değerlendirmeler sonrasında iptal edildi.

24 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan ve biber gazı bulundurulmasını yasaklayan Valilik oluru, 30 Ocak 2025 tarihinde geri çekildi. İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan açıklamada, "Gaz spreylerinin bulundurulması, taşınması ve kullanılmasının yasaklandığına dair yayımlanan 24.01.2025 tarih ve 2025/24 Sayılı Valilik oluru, yapılan değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatta genel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 30.01.2025 tarih ve 2025/25 sayılı Valilik oluru ile iptal edilmiştir" ifadelerine yer verdi.