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Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yeğeniyle ilgili sözleri gündem oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 09:44, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, kura çekimi devam ederken Özlem Zengin, yeğeni A.D'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıştırdı. Anadolu Ajansı tarafından canlı yayımlanan törende, Zengin'in "Sayın Cumhurbaşkanım, yeğenimin de adını telaffuz etmek istiyorum. En azından selam versin size" sözleri dikkat çekti.

Özlem Zengin'in Kura Törenindeki Sözleri Dikkat Çekti

Bu sözlerin ardından Zengin'in yeğeni ayağa kalkarak kendini Erdoğan'a tanıttı. Ancak isim benzerliği nedeniyle bir başka hakim/savcı adayı olan A.D de ayağa kalkınca salonda kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Özlem Zengin'in "Yeğenim olan" ifadesinden sonra isim benzerliği yaşayan diğer kişi yerine oturdu.

Törenin canlı yayında gerçekleşmesi nedeniyle bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

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