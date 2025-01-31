Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

3+1 SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Görüşmede özellikle 3+1 sisteminin değiştirilmesi talebi öne çıktı. Sendika yetkilileri, bu sistem nedeniyle sağlık çalışanlarının iller arası tayin, eş durumu tayini ve eğitim hakkından mahrum kaldığını belirterek sürenin 1+1'e düşürülmesini istedi.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI BEKLENİYOR

Ayrıca, 345 gündür sağlık personeli ataması yapılmadığını vurgulayan sendika temsilcileri, mevcut çalışanların ağır iş yükü altında ezildiğini ifade etti. Adil kontenjan dağılımı ile en az 50 bin sağlık personelinin tek seferde atanması gerektiği yönündeki taleplerini ilettiler.

ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER VE ÇALIŞMA ŞARTLARI GÜNDEME GELDİ

Görüşmede ayrıca sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemeler, hastanelerde kreş açılması, üniversite hastanelerinde çalışan personele tayin hakkı tanınması ve doğum sonrası ücretli izin süresinin artırılması gibi konular da ele alındı.

Sendika yetkilileri, Bakan Memişoğlu'nun talepleri dikkatle dinlediğini ve çözüm için iş birliği mesajı verdiğini belirtti. Sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan sendika, sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini açıkladı.