Dolar 35,85 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,7710 35,7720 35,8570 35,8580 Avro 37,4200 37,4210 37,2200 37,2210 Sterlin 44,5900 44,6000 44,5000 44,5100 İsviçre frangı 39,4300 39,4400 39,3900 39,4000 ANKARA ABD doları 35,7410 35,8210 35,8270 35,9070 Avro 37,3800 37,4600 37,1800 37,2600 Sterlin 44,5300 44,7400 44,4400 44,6500