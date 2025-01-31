Dolar 35,85 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,85 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 17:35, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 17:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,7710
|35,7720
|35,8570
|35,8580
|Avro
|37,4200
|37,4210
|37,2200
|37,2210
|Sterlin
|44,5900
|44,6000
|44,5000
|44,5100
|İsviçre frangı
|39,4300
|39,4400
|39,3900
|39,4000
|ANKARA
|ABD doları
|35,7410
|35,8210
|35,8270
|35,9070
|Avro
|37,3800
|37,4600
|37,1800
|37,2600
|Sterlin
|44,5300
|44,7400
|44,4400
|44,6500