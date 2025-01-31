Sahte içki 5 çocuk babasını canından etti

Fatih'te Suriye uyruklu Mahi, merdiven altı olarak bilinen bir üreticiden sahte içki aldı. Akşam saatlerinde içkiyi tükettikten sonra, ertesi gün Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan tahlillerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, 5 çocuk babası Mahi, 29 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi.