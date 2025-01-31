Sahte içki 5 çocuk babasını canından etti
Fatih'te sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki Nidal Mahi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. O
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 10:35, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:40
Fatih'te Suriye uyruklu Mahi, merdiven altı olarak bilinen bir üreticiden sahte içki aldı. Akşam saatlerinde içkiyi tükettikten sonra, ertesi gün Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede yapılan tahlillerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, 5 çocuk babası Mahi, 29 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi.