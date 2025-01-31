Jandarma'dan 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Jandarma ekipleri Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 10:48, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:53
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Samsun merkezli Sinop, Amasya ve Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Belirtilen adreslere düzenlenen operasyonda M.A.A., U.S., N.A., C.S., A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.
Aramalarda, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar olmak üzere toplam 24 dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan C.S. ve A.A.Ö. jandarmadaki sorgusunun ardından salıverildi. Diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.