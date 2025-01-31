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Ünlü sanatçı Sezai Altekin, son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren ünlü sanatçı Sezai Altekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 18:57, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:00
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Ünlü sanatçı Sezai Altekin, son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro, televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları ile tanınan 79 yaşındaki ünlü sanatçı Sezai Altekin, Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"ı seslendien, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakın da dizide rol alan sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Altekin için bugün ikindi namazı sonrası Gündoğan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. Sezai Altekin, kılınan cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçının yakınları, taziyeleri kabul etti.

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