Üniversitenin keyfi kadro iptali yargıdan döndü!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 19/07/2024 tarih ve 32606 sayılı Resmi Gazetede Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi alımı için davacı 01/08/2024 tarihinde ilana müracaat etmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ise söz konusu kadroya ilişkin ilanı 06.08.2024 tarihli Resmi Gazete'de iptal etmiştir.

Davacı, başvurusunun üzerine Üniversite tarafından yapılan bu işlemi yargıya taşımıştır.

Sivas İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda; söz konusu kadro iptalinin Rektörün takdir yetkisi kapsamında iptal edildiği, idarelerin işlem tesis ederken Anayasa ve yasalarla çizilen çerçeve içinde takdir hakkına sahip oldukları açık olsa da bu takdir yetkisinin sınırsız ve mutlak olmadığı, idarelerin takdir yetkisini kullanırken kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağlı olduğu, ilan edilen kadro ihtiyacının ortadan kalktığına veya artık bu kadroya ihtiyaç bulunmadığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı gibi davalı idarece ilana konu kadronun iptal edilmesine ilişkin hukuken kabul edilebilir somut bir gerekçe belirtilmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.