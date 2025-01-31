Üniversitenin keyfi kadro iptali yargıdan döndü!

2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı
Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Teğmenler onay bekliyor
Teğmenler onay bekliyor
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı herkes hissedecek
Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı herkes hissedecek
Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklama
'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklama
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok
Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
İstanbul'dan sonra bir ilde daha et fiyatları sabitlendi
İstanbul'dan sonra bir ilde daha et fiyatları sabitlendi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversitenin keyfi kadro iptali yargıdan döndü!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından herhangi bir gerekçe sunulmaksızın yapılan kadro iptaline yargıdan yürütme durdurma geldi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 13:51
Yazdır
Üniversitenin keyfi kadro iptali yargıdan döndü!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 19/07/2024 tarih ve 32606 sayılı Resmi Gazetede Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi alımı için davacı 01/08/2024 tarihinde ilana müracaat etmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ise söz konusu kadroya ilişkin ilanı 06.08.2024 tarihli Resmi Gazete'de iptal etmiştir.

Davacı, başvurusunun üzerine Üniversite tarafından yapılan bu işlemi yargıya taşımıştır.

Sivas İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda; söz konusu kadro iptalinin Rektörün takdir yetkisi kapsamında iptal edildiği, idarelerin işlem tesis ederken Anayasa ve yasalarla çizilen çerçeve içinde takdir hakkına sahip oldukları açık olsa da bu takdir yetkisinin sınırsız ve mutlak olmadığı, idarelerin takdir yetkisini kullanırken kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağlı olduğu, ilan edilen kadro ihtiyacının ortadan kalktığına veya artık bu kadroya ihtiyaç bulunmadığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı gibi davalı idarece ilana konu kadronun iptal edilmesine ilişkin hukuken kabul edilebilir somut bir gerekçe belirtilmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber