Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı
Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Teğmenler onay bekliyor
Teğmenler onay bekliyor
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı herkes hissedecek
Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı herkes hissedecek
Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
Bakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız
'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklama
'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklama
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok
Bakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yok
Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
Topuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı
İstanbul'dan sonra bir ilde daha et fiyatları sabitlendi
İstanbul'dan sonra bir ilde daha et fiyatları sabitlendi
Yalova'da içme suyunda 'köpüklenme' olayında 4 gözaltı
Yalova'da içme suyunda 'köpüklenme' olayında 4 gözaltı
Bakanlıktan 'kayıt dışı otelleri kapın' talimatı
Bakanlıktan 'kayıt dışı otelleri kapın' talimatı
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaza bu kış zam yok
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaza bu kış zam yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
Süresiz nafaka dönemi sona mı eriyor?
Süresiz nafaka dönemi sona mı eriyor?
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Ana sayfaHaberler Terör

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 11:30, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:34
Yazdır
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Açıklamada,

"Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."


ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber