Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 11:30, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:34
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama
Açıklamada,
"Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."
ifadelerine yer verildi.