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Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir

Bakan Uraloğlu, sosyal medya için yaş sınırı ve kapatılan Roblox ile Discord platformları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 11:43, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:50
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Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , sosyal medyada yaş sınırının dünyada birçok ülke tarafından uygulandığını belirterek, "En gelişmiş ülkesinden diğer ülkelerine kadar refleks şudur, bir birey yani doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır. Mesela baktığınızda evlenme yaşı 18'dir, ehliyet alma yaşı 17'dir gibi belli yaş bariyerleri koyduk. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe bir yaşa gelmiş olmaları gerekir. 16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye? Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye'de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var" diye konuştu.

Roblox ve Discord Yeniden Açılabilir

Kapatılan Roblox ve Discord'un yeniden açılabileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, CNN Türk yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek."


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