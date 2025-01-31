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Tramvayda kaydedilen görüntü şoke etti! Belediye Başkanı kayıtsız kalamadı

Kayseri'de birkaç şahıs tramvaylara zarar verdi. O anlar izleyenleri şoke derken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan tramvaylara zarar verenlere tepki geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 12:37, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:39
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Tramvayda kaydedilen görüntü şoke etti! Belediye Başkanı kayıtsız kalamadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tramvayların tutamaklarını kesip, camını kıranlara tepki gösterdi. Büyükkılıç, sosyal medya hesabından, "Kamu malı hepimize emanet" başlığıyla paylaşımda bulundu.

"BU VİCDANSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ"

Tramvaya binen bazı kişilerin yolculuk esnasında ulaşım aracına zarar vermesine tepki gösteren Büyükkılıç, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz, bu araçlar hepimizin." paylaşımında bulundu.

CAMLARI DA KIRDILAR

Başkan Büyükkılıç'ın, zarar verilen anlara ilişkin paylaştığı görüntülerde, tramvayda yolculuk yapan bazı kişilerin tutamakları kesmesi, tutamaklara tutunarak sallanması, imdat çekici ile aracın farklı noktalarına zarar vermesi, bir kişinin tramvay içindeki cama kafa atıp kırması ve tramvay koltuk kılıflarının kesilmesi yer alıyor.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım AŞ yetkililerinin zarar verilen tutamakları ve koltukları yenileriyle değiştirdiği anlar da paylaşıldı

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