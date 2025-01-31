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Elektronik kelepçeli cinayette talep edilen ceza belli oldu

Ankara'da elektronik kelepçeli olmasına rağmen boşanma aşamasındaki 44 yaşındaki eşi Döne Bozdemir'i takip edip, metro istasyonunun merdivenlerinde tabancayla sırtından vurarak öldüren Gafer Bozdemir (47) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 13:00, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 13:01
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Elektronik kelepçeli cinayette talep edilen ceza belli oldu

Eşi Döne Bozdemir'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilip, elektronik kelepçe tedbiri uygulanan Gafer Bozdemir, boşanma davası açan eşini geçen yıl 14 Eylül'de takip etti. Gafer Bozdemir, Çankaya ilçesi Sıhhiye Metro İstasyonu'nun çıkışında merdivenlerde ruhsatsız tabancayla eşine ateş etti. Sırtından vurulan Döne Bozdemir, hayatını kaybetti. Kaçan Gafer Bozdemir, polis tarafından gözaltına alındı. Gafer Bozdemir, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Gafer Bozdemir hakkında, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Gafer Bozdemir'in olay günü Sıhhiye köprü altından elinde telefonla eşini takip ettiği, Sıhhiye metrosu içinde takibin sürdüğü belirtildi. Gafer Bozdemir'in, takibinden kurtulmak için geri dönerek kaçmaya çalıştığı sırada eşine bir el ateş edip sırtından vurduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Döne Bozdemir'in, arkasından gelen Gafer Bozdemir'e, "Bana yaklaşma, yaklaşma bak cihaz ötüyor, yaklaşma hayır, bana dokunma" diyerek, kaçmaya çalıştığı da belirtildi.

İDDİANAMEDE ÇOCUĞUN İFADESİ DE YER ALDI

İddianamede çiftin çocukları K.B.'nin ifadesine yer verildi. K.B., annesiyle babası arasında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden boşanma davası bulunduğunu, olaydan 2 gün önce duruşmaları olduğunu, uzun süredir babasının annesine huzursuzluk verdiğini, sürekli alkol alıp annesine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini söyledi.

Gafer Bozdemir ise ifadesinde, eşinin çalışmaya başladıktan sonra kendisinin sözünü dinlemez ve dikkate almaz olduğunu, boşanmak için müracaat ettiğini, ortada hiçbir sebep yokken kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ileri sürdü.

Döne Bozdemir'in ailesinin avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Çisel Demirkan, "Döne Bozdemir maalesef katledildi ve bu cinayet göz göre göre geldi. Döne hakkında koruma kararları vardı, sanık hakkında elektronik kelepçe kararı verilmiş olmasına rağmen Döne korunmadı. Döne aylarca, haftalarca öldürülmek istendiğini, tehdit edildiğini söyledi. Elektronik kelepçe olan sanık, elektronik kelepçe olmasına rağmen Döne'nin dibine kadar girip, onunla dakikalarca tartışıp, çekip Döne'yi vurabildi. Şimdi iddianame hazırlandı. 'Eşe karşı kasten öldürme'den, nitelikli halden ceza isteniyor. Biz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak Döne'nin ve Döne'nin ailesinin yanında olacağız" dedi

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