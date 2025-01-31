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TİHEK'ten ABB'ye para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ankara büyükşehir Belediyesi'ne görme engelli bir vatandaşın başvurusu sonucunda engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek, belediyeye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 13:23, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 13:47
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TİHEK'ten ABB'ye para cezası

Yüzde 90 görme engelli N.K, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde ve belediye tarafından ruhsat verilen özel halk otobüslerinde, sesli anons sisteminin çalışmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek TİHEK'e (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu) başvuruda bulundu. N.K, otobüslerde hangi durağa gelindiği ve bir sonraki durağın ne olduğu bilgisinin verilmemesi nedeniyle engelli vatandaşların zorluk yaşadığını ifade etti.

Daha önce birçok kişi ve sivil toplum kuruluşu tarafından belediyeye başvurulduğunu ancak sorunun çözülmediğini kaydeden N.K, belediyenin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini öne sürdü. TİHEK, yapılan başvuru üzerine inceleme başlattı ve belediyeden yazılı görüş talep etti. Ancak belediyeden herhangi bir dönüş alınamadı.

141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sonuç olarak, TİHEK Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi ve belediyeye 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

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