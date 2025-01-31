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Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi

İzmir Konak'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 4 ton kaçak ve bozuk et ile balık ele geçirildi. İşletmelere ağır para cezaları uygulandı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 13:44, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 13:58
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Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen "bazı gıda ürünlerinin kimyasal ile muamele edilerek işlendiğine" dair ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İzmir Konak'ta Gıda Denetimleri: Kaçak ve Bozuk Et ile Balık Tespit Edildi

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, iki işletmede büyük miktarda kaçak ve bozuk et ile balık tespit edildi.

Et ve Tavuk Dönerlerden Numune Alındı

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, şikayet edilen işletmede satışa sunulan "Dana Kuzu Karışık Et Döner" ve "Pişmiş Tavuk Döner" ürünlerinden örnekler alındı. Ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı laboratuvar analizleriyle belirlenecek.

4 Ton Bozuk Et ve Balık Ele Geçirildi

  • Menşei belli olmayan, kokuşmuş ve sonradan dondurulduğu tespit edilen toplam 2.8 ton kırmızı et ürünü
  • 1 ton bozuk ve güvenilir olmayan çeşitli balık türleri (levrek, çupra, somon, dil balığı vs.)

Depo Mühürlendi ve Para Cezası Verildi

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden bu durum nedeniyle işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında toplamda 336.902 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasak av zamanında işletmede bulundurulan dil balığı nedeniyle 37.770 TL ek ceza kesildi.

Gıda güvenliğini tehlikeye atan ve onaysız faaliyet gösteren işletme hakkında faaliyeti durdurma kararı alındı. Depo ve soğuk hava deposu mühürlenerek idari ve yasal işlem süreci başlatıldı.

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