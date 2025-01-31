ASFAT, savunma ihracatında zirveye oynuyor

Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, savunma ve havacılık ihracatındaki üstün başarısıyla 3 ödüle birden layık görüldü.

ASFAT'ın Kazandığı Ödüller

Askeri deniz platformları ihracatında birincilik

Savunma ve havacılık sanayi ihracatında üçüncülük

Silah sistemleri ve mühimmat ihracatında üçüncülük

ASFAT adına ödülleri, şirketin Genel Müdürü Behcet Karataş aldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in Açıklamaları

Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet , Türkiye'nin savunma sanayiindeki büyümesini vurgulayarak, ASFAT'ın küresel pazardaki etkisini ve Türk savunma sanayiine sağladığı katkıyı övdü.

ASFAT'ın Savunma Sanayiindeki Rolü

Denizcilik alanında Türkiye'nin en büyük projelerinden birini üstlenen ASFAT, savunma sanayiinde üretim kapasitesi, esnek iş modelleri ve yüksek yerlilik oranıyla uluslararası pazarda dikkat çeken şirketlerden biri olmayı sürdürüyor. 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersane ile iş birliği içinde çalışan şirket, tasarım, inşa, entegrasyon, bakım ve modernizasyon süreçlerinde dünya standartlarında hizmet sunuyor.

Defence News Top 100 Listesi Başarısı

ASFAT, kısa sürede küresel ölçekte büyük bir başarıya imza atarak Defence News Top 100 listesine giren en genç Türk savunma sanayi şirketi olmayı başardı. Özellikle askeri deniz platformları ihracatında aldığı birincilik ödülü, şirketin uluslararası pazarda güç kazandığını gösteriyor.

Yüksek teknoloji ve mühendislik kapasitesine sahip olan ASFAT, askeri tersaneler ve fabrikalarla iş birliği yaparak savunma sanayiinde Bakım, Onarım ve Modernizasyon (BOM) faaliyetlerini dünya standartlarında yürütmeye devam ediyor. ASFAT'ın önümüzdeki yıllarda savunma ve havacılık sanayiinde daha büyük ihracat başarılarına imza atması bekleniyor.