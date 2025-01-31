2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu

İstanbul Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim çalışanları için büyük bir öneme sahip olan bir promosyon anlaşmasına imza attı. Yeni promosyon miktarı Pendik'te 83 bin lira olarak belirlendi.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Bir diğer promosyon haberi de Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden geldi.

'83 bin 500 liralık banka promosyonu'

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde görev yapan MEB personeli içinde belirlenen banka promosyon miktarı 83 bin 500 lira oldu.

Promosyon anlaşmasında yeni rekor

3 yıllığına düzenlenen promosyon anlaşmalarında yeni rekor belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin ve memurların yararlandıkları 3 yıllık promosyon anlaşmaları neticesinde yeni rekor belli oldu.

Yeni rekor Trabzon'dan geldi

Bu kapsamda yeni rekor Trabzon'un Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan promosyon anlaşması neticesinde gerçekleşti.

Tam 83.500 TL

Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 yıllığına Yapı Kredi Bankası ile 83.500 TL üzerinden anlaşma imzaladı. Bu şimdiye kadar ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan en yüksek promosyon anlaşması tutarıdır.