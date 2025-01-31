Ankara'da sahte içki üretip satan kişi yakalandı

Zanlının evinde yapılan aramada, 4 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 65 boş pet şişe ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada, Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde ikamet eden Ö.Y.E'nin sahte içki üretip sattığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'da 29 Ocak'ta sahte içki tüketimi nedeniyle alkol zehirlenmesi yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

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