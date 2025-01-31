Karaciğerini sattı, parasını alamadı!

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, vatandaşın organ ticaretini yaptığı ve buna rağmen hakkını alamadığı ortaya çıktı.

Organ Satışında Mağduriyet

Avukat Selahattin Par, bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesajda, bir vatandaşın karaciğerini 1.500.000 TL'ye sattığını, ancak sadece 500.000 TL'sini alabildiğini, geri kalan kısmın taksitle ödeneceğinin söylendiğini ancak ödeme yapılmadığını dile getirdi.

Türkiye'de organ satışı yasak olmasına rağmen bazı kişilerin çaresizlik içinde böyle yöntemlere başvurduğu biliniyor. Ancak olayda dikkat çeken bir diğer nokta, karaciğerini satan vatandaşın parasını alamaması ve mağdur edilmesi oldu.

Ekonomik Zorluklar ve Tehlikeli Sonuçlar

Organ ticareti, Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden bir eylem olsa da yaşanan bu olay, ekonomik zorlukların insanları nasıl tehlikeli bir noktaya sürüklediğini ortaya koydu.