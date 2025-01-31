KKM'den çıkış hız kazandı: TL mevduat sıfırlandı, döviz azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Kasım sonunda 36,1 milyar dolardan revize edilen 35,8 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, aralık sonunda 32,6 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 28,8 milyar dolardan revize edilen 28,5 milyar dolardan 26,0 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 7,3 milyar dolardan 6,6 milyar dolara indi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise en son 0,4 milyar TL seviyesinden sıfırlandı.