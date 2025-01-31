YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

1 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2025/2 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 31 Ocak 2025 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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