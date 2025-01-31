YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
e-YDS 2025/2 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 15:21, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:22
1 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2025/2 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 31 Ocak 2025 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
1 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2025/2 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS 2025/2 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/lvnLSoGtNp pic.twitter.com/vh7INjFZS0ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 31, 2025