Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak
Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı
Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Teğmenler onay bekliyor
Teğmenler onay bekliyor
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı herkes hissedecek
Bakan Bolat tarih verdi: Ekonomik rahatlamayı herkes hissedecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Aydın merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen içki kaçakçılığı operasyonunda, sahte olduğu belirlenen 71 litre alkollü içki, 9 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin, cam ve yüzey temizleyici ürünü imalatı yaptığı, ürünleri çeşitli karışımlarla seyreltip, içilebilir hale getirerek etil alkol olarak piyasaya sürdükleri ortaya çıktı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 14:50, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 14:51
Yazdır
Aydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı ile ilgili çalışmalarda, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, 2024 Kasım'da çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Dün sabah saatlerinde de Aydın başta olmak üzere Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli, Muğla ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 212 adet alkol aroması, 2 solvent ayrıştırma makinesi, 630 adet 5 litrelik boş bidon, 1500 kapak ve tıpa, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerden bazılarının aynı zamanda cam ve yüzey temizleyici ürünü imalatı yaptıkları ve bu ürünleri, içine yaptıkları karışımlarla seyreltip etil alkol olarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerden S.Ç., S.K., E.D. ve H.D. Aydın'da, G.Ç. İzmir'de ve E.T. ise Muğla'da gözaltına alındı. 6 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber