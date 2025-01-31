İnşaatta beton kalıbı patladı: 3 işçi göçük altında kaldı

Olay, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İşçiler, beton döktüğü sırada kalıbın patlamasıyla göçük oluştu. 2 işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla yaralanırken, 3 işçi göçük altında kaldı.

GÖÇÜKTEN ÇIKARILDILAR

İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 5 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.